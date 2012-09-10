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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 12:32 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元受交叉盘买需支撑,上看0.8185

0414GMT * 新西兰元/美元在亚洲时段整固海外市场涨幅,不过出现少量买盘 * 新西兰制造业销售小增0.3%%,房价指数较上年同期升6.1% * 新西兰元/美元受到澳元/新西兰元停止卖单的支撑 * 支撑位于云区顶部0.8037,阻力位于8月23日高位0.8187.(完) --编译 许娜;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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