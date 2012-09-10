〔路透基点〕中信国安三年期贷款规模扩大至7.5亿元人民币--RLPC

路透香港9月10日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,中信国安集团的三年期境内贷款在获得超额认购后,规模已扩大至7.5亿元人民币(1.18亿美元),高于5亿元的先前筹资目标.

法国Natixis银行担任本期贷款的唯一委托主办行和簿记管理人,承诺贷款1.50亿元人民币,另有四家银行加盟.

上海浦东发展银行北京分行和中国招商银行上海分行分别承贷3亿元和2亿元人民币,担任委托主办行;东亚银行北京分行和大新银行中国有限公司为主办行,各承贷5,000万元人民币.

签约已于9月7日举行.

根据此前报导,本期贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的110%,平均期限为2.5年.

承贷1亿元人民币或以上的银行获得先付费用80个基点,承贷5,000-9,000万元的银行可获先付费用55个基点.

筹集资金用于现有债务的再融资.

借款人中信国安集团是中国中信集团的全资子公司.(完)