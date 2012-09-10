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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 12:34 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月10日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])  
  
以下为中国即将或正在发行的金融债:  
  
发债主体      规模       期限    票面利率     债券类型    发行时间  
           (亿元人民币)  (年)
====================================================================
 进出口行     150         5      *3.78%     固息金融债     9/5-9/12
 国开行
 优先A-1档     13.3      --      *4.10%     资产支持证券     --
 优先A-2档     15.5              *4.40%
 优先A-3档     22.8              *4.53%
 优先A-4档     29.08             *4.70%
 优先B档       12                *5.68%
 次级档         8.9844           *无票面利率
 国开行   *至多60       *1年     周二招标   *固息金融债   *9/12-9/17  
          *至多60       *3年     周二招标   *固息金融债   *9/12-9/17 
          *至多60       *5年     周二招标   *固息金融债   *9/12-9/17 
          *至多60       *7年     周二招标   *固息金融债   *9/12-9/17 
          *至多60       *10年    周二招标   *固息金融债   *9/12-9/17  
*进出口行     100        1年     周四招标    固息金融债    9/13-9/18
 国开行       200         --     9/18招标        --          --  
 国开行       300         --     9/25招标        --          --  
 国开行       200         --     10/16招标       --          --  
 国开行       300         --     10/23招标       --          --  
 国开行       200         --     10/30招标       --          --  
 国开行       300         --     11/6招标        --          --  
 国开行       200         --     11/13招标       --          --  
 国开行       280         --     11/20招标       --          --   
  
  注: *表示新增.(完)  
  
  --整理 康熙泽; 审校 丁淑琴

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