版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 13:19 BJT

〔日本数据〕8月消费者信心指数升至40.5--政府

路透东京9月10日电--日本内阁府周一公布的调查显示,8月日本消费者信心改善,但前景依然不确定,受累于经济疑虑.

调查显示,8月一般家庭消费者信心指数升至40.5,7月为39.7.

该指数低于50代表消费者持悲观看法.

以下为数据细目:

8月 7月 6月 5月

----------------------------------------------

一般家庭 40.5 39.7 40.4 40.7 (完)

参看相关细节,可点选日本内阁府网站(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 王兴亚;审校 白云

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐