《交易视点》离岸人民币债券价格涨势有望延续--中信证券

路透北京9月11日电---中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，欧美央行轮番释放利好，离岸市场不确定性有所降低，短期离岸人民币债市整体风险不高。

在具体操作上，近期政府主导的基建投资力度明显加大，建议关注和国内基建投资相关行业（如水泥、钢铁、水务等）点心债的交易机会。此外继续推荐行业前景较好、具有国企背景的点心债。

**欧美央行轮番释放利好,海外风险资产价格大涨**

8月31日，伯南克Jackson Hole会议演讲对进一步推出宽松政策持明显的倾向性，提升市场对QE3的预期。

周四，欧央行如期推出了直接货币交易计划（Outright Monetary Transactions，OMTs），以在二级市场购买欧元区国债。

受此影响，海外市场乐观情绪弥漫，风险资产价格一路走高。美国道琼斯、德国DAX、法国CAC等指数周四日涨幅均接近或超过2%。

**台湾地区人民币业务起步**

8月31日，人民银行和台湾央行签署《海峡两岸货币清算合作备忘录》。双方同意以备忘录确定的原则和合作架构建立两岸货币清算机制。

两岸货币清算机制是两岸货币管理机构对两岸金融机构间本币业务往来所做的清算制度安排,主要内容包括确定货币清算机构、规范业务内容、确立监管合作机制等。

根据该清算机制，台湾地区有望在未来几个月内全面启动人民币业务。

**市场研判和投资策略**

市场不确定性有所降低，短期内点心债收益率出现显着上行的概率较低，近期离岸人民币债市整体风险不高。

在具体操作上，由于近期政府主导的基建投资力度明显加大，因此，除继续推荐行业前景较好、具有国企背景的点心债以外，建议关注和国内基建投资相关行业（如水泥、钢铁、水务等）点心债的交易机会。

**北控水务集团信用分析**

我们看好未来水务市场（特别是污水和再生水处理业务）的发展前景、北控水务的快速扩张能力和其国有股东背景，但水务行业资金密集且投资回报期偏长、集中度不高、北控水务资金周转压力偏紧。

充分考虑上述因素，我们对北控水务的内部评级为D2，略低于国内外部评级AA级，需关注其未来资金周转能力和债务压力。(完)

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