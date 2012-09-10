〔中国数据〕内外需不振致出口疲弱进口转负,呼吁出台促外贸增长政策(更新版)

中航期货：利好兑现，谨防沪铜高位回落风险
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
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* 中国8月出口同比增长2.7%,略低于预期
* 当月进口同比降2.6%,为七个月来首次转正为负
* 内外需双双不振,外贸前景堪忧
* 呼吁出台支持政策,建议加大出口退税力度等
路透北京9月10日电---中国8月出口同比增速仍显疲弱,而进口七个月来首次转为负增长更凸显内需低迷.外贸持续不振将拖累中国经济的见底回升,这要求政府在稳投资的同时亦要关注改善贸易状况.分析师呼吁出台促外贸增长政策,建议加大出口退税力度,并加大对外贸企业金融支持等.
中国海关稍早公布,8月出口同比增长2.7%,略低于路透调查中值3.0%;进口同比下降2.6%,远低于路透调查中值的增长3.5%;贸易顺差266.7亿美元,高于预估的顺差198亿美元.
中国国家信息中心经济预测部高级经济师祁京梅称,数据显示内外需均呈疲弱态势,尤其是进口增幅由正转负,与国内经济不景气、内需不旺以及国际大宗商品近期价格有所回落有关.
"中国经济探底过程还在继续,预计后几个月贸易状况也难有太大改善,...原本预期二季度应该能探出中国经济的底,现在看可能要推后了."她称.
分析师们表示,中国经济除了内需不振之外还面临外需下台阶的压力,稳定出口行业与稳定出口政策紧密相关,当前诸如稳汇率、调出口退税等政策仍是权宜之计,逐步实现出口部门产业结构升级,调整出口产品结构核心竞争力才是关键.
申银万国首席宏观分析师李慧勇称,当前情况下,除了稳投资还要加大稳出口的力度."情势所迫,我们认为上调出口退税率,加大外贸相关企业的金融支持,这些政策有必要并且可能也会很快出台."
在进口方面,国盛证券研究所所长周明剑称,四季度进口数据会好一些,但改善有限,因国内需求不振,很多行业产能过剩.他预计下半年鼓励出口和进口的政策应该并重,会加大出口退税力度和降低进口税率特别是消费品进口税率.
贸易数据并非明显冲击国内金融市场.中国股市沪综指.SSEC午盘仍保持0.37%的升幅,人民币/美元CNY=CFXS大体持稳在6.3363元人民币.而亚洲股市则微幅走强,因对欧美将有更多刺激举措出台的预期提振人气,抵消了中国疲弱数据的影响.
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国家统计局此前公布数据显示,中国8月物价和消费均保持平稳,但工业增速续降至8.9%,且PPI同比跌幅也进一步扩大,表明三季度仍处于下行寻底阶段.[ID:nSB1767776]
而国家发改委上周在短短两天内集中公布批复多个城市轨道、公路及市政基础设施建设项目,总投资规模超过1万亿元人民币,显示基建投资力度继续加大,旨在稳定经济增长.
中国设定的今年外贸增长目标为10%,但整个1-8月进出口总值接近2.5万亿美元,同比增幅仅有6.2%.其中出口累计增长7.1%,进口增速仅为5.1%;累计贸易顺差1,206亿美元,扩大31.8%.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。