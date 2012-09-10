版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 12:53 BJT

〔标题新闻〕马来西亚8月棕榈油库存较上月增长5.8%至2,115,214吨,增幅高于市场预期--MPOB

注:马来西亚棕榈油局(MPOB).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8KA1QB]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐