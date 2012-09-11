《交易视点》中国转债市场存反弹机会,但尚不具中长期配置价值--中信

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京9月11日电---中信证券最新发布的可转债市场周报认为，受中国发改委新批万亿基建项目等因素影响，当前转债市场存在反弹机会，但鉴于经济经济很可能呈现L型复苏，并考虑到资金和机会成本，转债市场还不具备中长期配置价值。
从策略看，建议仓位较低的投资者提高转债的配置，仓位较高的投资者继续持有或择机调整个券组合；而对持有高估值或低流动性转债，可以借反弹换仓。投资者可优先选择股性最强、正股估值低的工行转债，以及正股估值低、业绩环比将改善的石化转债等。
**资产周期与可转债配置时机**
计算2002-2005年、2005-2008年和2009年至今三个经济周期的大类资产价格，可以发现股债之间表现出了良好的轮动性。
观察可转债上述经济周期下的表现，会发现：（1）可转债并不是一个独立的资产类别，其表现出较强的偏股性；（2）从衰退末期到复苏初期，转债往往领先股票1-2个月见底。
**反弹机会可期,中长期配置时机未到**
当前转债市场存在反弹机会，但中长期配置时机还未到来。当前宏观经济已经处于 “衰退末期——复苏前期”，但本次经济周期与以往不同，从衰退到复苏的时间可能较长，考虑到资金和机会成本，转债市场还不具备中长期配置价值，当前只是一次参与反弹的机会。
第一，本轮经济周期与以往不同，虽前经济可能离底部不远，但是经济更有可能呈现L型复苏，考虑到资金和机会成本，转债当前还不具备中长期配置价值。
第二，在发改委新批万亿基建项目，以及市场对党代会前维稳行情的期待影响下，投资者将对未来1个月的股市行情持有相对乐观的预期，转债市场短期存在反弹机会。
第三，稳增长政策可能被过度解读，如果没有进一步的政策利好，转债市场的反弹空间预计不大。
第四，如果没有进一步的政策利好，需注意防范党代会后股市下跌的风险，避免选择流动性低的转债品种。
第五，正股估值低、转股溢价率的转债是参与反弹的较好品种。
**转债市场研判**
建议仓位较低的投资者提高转债的配置，仓位较高的投资者继续持有或择机调整个券组合，在行情演绎中继续观察后续政策的出台情况。
对于投资者持有的高估值或低流动性转债，可以借反弹进行换仓。
**个券策略**
个券选择方面，建议兼顾进攻性和防御性，选择具有较低转股溢价率，同时正股估值较低的品种，或是具有较好安全性、正股也有上涨空间的债性较强品种。
建议（1）优先选择股性最强、正股估值低的工行转债，以及正股估值低、业绩环比将改善的石化转债；
（2）重工转债机会和风险并存，建议可以适当配置，但仓位不宜过重；
（3）中行转债到期收益率保护较好，可能跟随正股出现反弹，未来也可能存在下调准股价的博弈机会，是攻守兼备的转债品种。(完)
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--整理 钟华; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。