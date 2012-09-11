《交易视点》中国转债市场存反弹机会,但尚不具中长期配置价值--中信

路透北京9月11日电---中信证券最新发布的可转债市场周报认为，受中国发改委新批万亿基建项目等因素影响，当前转债市场存在反弹机会，但鉴于经济经济很可能呈现L型复苏，并考虑到资金和机会成本，转债市场还不具备中长期配置价值。

从策略看，建议仓位较低的投资者提高转债的配置，仓位较高的投资者继续持有或择机调整个券组合；而对持有高估值或低流动性转债，可以借反弹换仓。投资者可优先选择股性最强、正股估值低的工行转债，以及正股估值低、业绩环比将改善的石化转债等。

**资产周期与可转债配置时机**

计算2002-2005年、2005-2008年和2009年至今三个经济周期的大类资产价格，可以发现股债之间表现出了良好的轮动性。

观察可转债上述经济周期下的表现，会发现：（1）可转债并不是一个独立的资产类别，其表现出较强的偏股性；（2）从衰退末期到复苏初期，转债往往领先股票1-2个月见底。

**反弹机会可期,中长期配置时机未到**

当前转债市场存在反弹机会，但中长期配置时机还未到来。当前宏观经济已经处于 “衰退末期——复苏前期”，但本次经济周期与以往不同，从衰退到复苏的时间可能较长，考虑到资金和机会成本，转债市场还不具备中长期配置价值，当前只是一次参与反弹的机会。

第一，本轮经济周期与以往不同，虽前经济可能离底部不远，但是经济更有可能呈现L型复苏，考虑到资金和机会成本，转债当前还不具备中长期配置价值。

第二，在发改委新批万亿基建项目，以及市场对党代会前维稳行情的期待影响下，投资者将对未来1个月的股市行情持有相对乐观的预期，转债市场短期存在反弹机会。

第三，稳增长政策可能被过度解读，如果没有进一步的政策利好，转债市场的反弹空间预计不大。

第四，如果没有进一步的政策利好，需注意防范党代会后股市下跌的风险，避免选择流动性低的转债品种。

第五，正股估值低、转股溢价率的转债是参与反弹的较好品种。

**转债市场研判**

建议仓位较低的投资者提高转债的配置，仓位较高的投资者继续持有或择机调整个券组合，在行情演绎中继续观察后续政策的出台情况。

对于投资者持有的高估值或低流动性转债，可以借反弹进行换仓。

**个券策略**

个券选择方面，建议兼顾进攻性和防御性，选择具有较低转股溢价率，同时正股估值较低的品种，或是具有较好安全性、正股也有上涨空间的债性较强品种。

建议（1）优先选择股性最强、正股估值低的工行转债，以及正股估值低、业绩环比将改善的石化转债；

（2）重工转债机会和风险并存，建议可以适当配置，但仓位不宜过重；

（3）中行转债到期收益率保护较好，可能跟随正股出现反弹，未来也可能存在下调准股价的博弈机会，是攻守兼备的转债品种。(完)

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