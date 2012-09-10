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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 13:02 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料测试附近的主要阻力区域1.2840/50

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* 上周五欧元/美元涨势强劲,令汇价升至主要阻力位略下方

* 200日移动均线/趋势线/5月21日高位均在1.2840/50附近

* 预计汇价将测试该区域--密切关注市场反应

* 欧元/美元(上涨)动能强劲,但易出现回落

* 若欧元/美元回落,将为更广阔的多头交易提供介入机会

* 图表:link.reuters.com/nuv42t (完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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