《中国金融债发行日程表》--9月10日(更新版)

金期投资：郑州菜粕期货涨势难持续，短线有望回调
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
(新增更多内容) (欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ==================================================================== 进出口行 150 5 3.78% 固息金融债 9/5-9/12 国开行 优先A-1档 13.3 -- 4.10% 资产支持证券 -- 优先A-2档 15.5 4.40% 优先A-3档 22.8 4.53% 优先A-4档 29.08 4.70% 优先B档 12 5.68% 次级档 8.9844 无票面利率 *农发行 170 5 3.80% 固息金融债 9/10-9/13 国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 9/12-9/17 至多60 3 周二招标 固息金融债 9/12-9/17 至多60 5 周二招标 固息金融债 9/12-9/17 至多60 7 周二招标 固息金融债 9/12-9/17 至多60 10 周二招标 固息金融债 9/12-9/17 进出口行 100 1 周四招标 固息金融债 9/13-9/18 国开行 200 -- 9/18招标 -- -- 国开行 300 -- 9/25招标 -- -- 国开行 200 -- 10/16招标 -- -- 国开行 300 -- 10/23招标 -- -- 国开行 200 -- 10/30招标 -- -- 国开行 300 -- 11/6招标 -- -- 国开行 200 -- 11/13招标 -- -- 国开行 280 -- 11/20招标 -- -- 注: *表示新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。