《热点透视》奥巴马促就业成绩堪比布什父子和克林顿,但无法望里根项背

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 石冠兰

路透纽约9月7日电---周五公布的一份报告显示,从触底到今年8月的30个月内,美国就业岗位共增长了3.1%.这样的成绩基本与此前三位美国总统在衰退后的表现相当,但远不及里根时期9.8%的增长率.单看8月的数据也是喜忧参半:奥巴马总统、共和党总统竞选对手罗姆尼以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)都可以从中找到些有用的东西.

小布什执政时期,衰退后的30个月总就业增长3.8%,从1991年到1993年老布什和克林顿时期就业增长为3.4%,但在这个周期后段克林顿执政期经济步入繁荣,就业增长更加强劲.这样的比较来看,很难说奥巴马创造就业的纪录特别疲弱.然而,共和党可能会提及30年前里根执政时期更为亮丽的数字.

8月非农就业岗位增加9.6万个,显然表现欠佳,会成为罗姆尼阵营大做文章的素材.然而失业率降至8.1%.再跌0.2个百分点就会低于关键心理关口8%,这是奥巴马团队要高调宣扬的.

除了主要数据之外,就业报告还凸显美国经济复苏迟滞.制造业失去了1.5万个工作岗位,同时6月和7月新增就业数据均被下调.失业率走低的主要推手是劳动者参与率降低.8月就业者与人口比重仅比2009年12月的底部水平高出0.1个百分点.从这个标准看,奥巴马的纪录似乎很差.前三次衰退后的30个月内,该比重至少提高了1个百分点.

无论如何,两党总统候选人都将从新数据中找到谈资.美联储下周将召开会议,也为其分析找到了一个新的论据.美联储曾暗示倾向推出新一轮量化宽松举措,即等同于印钞的购债行动.周五的黯淡报告不会阻止美联储主席贝南克进一步行动--只会加快,而非放慢行动.(完)