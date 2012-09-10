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市场报道 | 2012年 9月 10日 星期一 13:29 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比限于窄幅区间波动,尽管资金流入大增

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* 仍限于近三个月所在的窄幅区间54.18-56.12

* 反弹未能触及100日移动均线切入位55.21

* 股市流入资金的10日移动均值激增至2月底以来最高位

* 月度工业生产数据本周公布,此前印度发生大面积停电.(完)

--编译 白云;审校 隋芬

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