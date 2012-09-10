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市场报道 | 2012年 9月 10日 星期一 13:35 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲时段小幅反弹,目标位在78.65

0515GMT

* 开盘低于2012年涨势的61.8%回档位80.39,为非常偏空的讯号

* 亚洲时段小幅反弹,但仍未突破波动区间

* 日线图动能指标显示波林格区间下移

* 5/10/20日移动均线下移,目标位在4月低点78.65

* 技术图标:(link.reuters.com/qat52t)

(完)

--编译 白云;审校 王兴亚

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