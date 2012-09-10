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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 13:36 BJT

《汇市简讯》欧元在亚洲时段遇到获利了结抛压

0525GMT

* 欧元/美元脱离早前高点1.2812,跌至1.2781,受获利了结打压

* 从1.2825向上一线仍有欧元/美元卖单,1.2850上方有停止单

* 欧元/英镑,欧元/瑞郎,欧元/日圆亦出现卖压

* 1.2300前方有一些欧元/澳元买单,成交量整体偏淡.(完)

--编译 白云;审校 隋芬

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