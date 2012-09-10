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市场报道 | 2012年 9月 10日 星期一 13:43 BJT

《汇市简讯》再度出现日本买家对美元/日圆的良好买需

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* 日本买家利用周五的美元/日圆跌势

* 78.19至78.29一线挂有美元/日圆买单,存在薪酬结算日相关需求

* 78.00之前向下一线仍有稳健的日本买盘

* 78.00下方有停止单,77.90下方有大规模停止单,但存在干预风险

* 78.50之前有卖单

(完)

--编译 白云;审校 隋芬

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