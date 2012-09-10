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市场报道 | 2012年 9月 10日 星期一 14:04 BJT

《汇市简讯》商品货币中新西兰元买兴较突出,受利差交易需求带动

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* 新西兰元整体买需良好,兑澳元和美元的买盘资金流动引人注目

* 从1.2800至1.2744有澳元/新西兰元止损卖盘,1.2800上方有卖盘

* 新西兰元/美元趋势线阻力在0.8155,上方有停止单

* 0.8100左右向下一线有新西兰元/美元买单

(完)

--编译 白云;审校 于春红

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