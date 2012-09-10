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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 13:54 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在进入欧洲时段之际遭轻微获利了结

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* 中国进口数据疲软,引发少量获利了结操作

* 随着多仓被削减,澳元兑美元较开盘跌去30个点子

* 市场注意力完全转向欧洲

* 1.0311是澳元兑美元周四/周五2.3%涨幅的38.2%回档位,也是首道支撑

* 周五高位1.0401是首道阻力,驱动力来自风险因素

* 技术图表:(link.reuters.com/het52t)

(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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