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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 14:04 BJT

〔东京美债〕公债收益率下滑,市场对美联储宽松政策预期升温

路透东京9月10日电---美国公债价格周一在亚洲盘上涨,上周美国公布的就业数据表现不佳,强化了市场对美联储可能祭出更多购债刺激措施的预期.

投资者等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月12-13日的会议,以判断该央行会否在就业数据令人失望后有所行动.美联储的措施可能包括第三轮量化宽松,或是进一步扩延关于维持近零利率到2014年底的预期.

美国8月非农报告显示就业岗位增加9.6万,远逊于增加12.5万个的预期.[ID:nSB1767502]

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