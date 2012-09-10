《中国贸易焦点》进出口持续黯淡拖累经济探底回升,盼更多举措稳外贸

* 出口增速仍疲弱,进口意外负增长

* 内外需不振凸显经济黯淡

* 呼吁政策更有作为,如加大出口退税力度

发稿 路透中文新闻部; 撰写 宿泱韫

路透北京9月10日电---中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼.继周日不尽人意的工业生产和投资数据后,最新公布的疲弱贸易数据再度证实,三季度要想实现经济探底回升恐怕难度较大;而在稳投资的同时,业界呼吁还需出台更多举措稳外贸.

内需不振,加之大宗商品价格下跌,拖累8月进口意外录得七个月来首度同比下滑;出口同比增速虽较上月略升,但外部环境持续低迷,令增幅徘徊于低位.分析人士普遍预计,未来进出口状况仍难乐观,实现全年10%的增速目标难度不小.

"结合昨日的工业和投资等数据,整体经济不容乐观,目前处于短期底部."中信建投宏观分析师胡艳妮表示,"经济动力不足,尤其是内生动力不足,呼唤更多政策刺激措施的出台.现在政策已经在逐步出来了,包括投资项目的审批,可能还会提高出口退税率等."

中国海关稍早公布,8月出口同比增长2.7%,略低于路透调查中值3.0%;进口同比下降2.6%,远低于路透调查中值的增长3.5%;贸易顺差266.7亿美元,高于预估的顺差198亿美元.

"我们认为,由于外围经济尤其是欧洲经济疲弱,预计出口增长受阻,年内要达到10%的增速较难,总体维持个位数增长."国海证券宏观分析师邹璐表示.她并称,随着稳投资政策落实进口可能将小幅回升,但总体预计仍是个位数增长.

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩亦认为,经济疲弱,而且看不到很明显改善的迹象,未来进出口应该会维持比较低的增速.预计进口有望企稳,从负增长变为小个位数的增长;出口更多地要看外围的情况.

"内外需都比较疲弱.不过,随着欧洲央行从言论干预转为实际操作,外围经济有改善的趋势.8月份,资金回流新兴经济体还是比较明显的."他指出.

国务院总理温家宝此前强调,当前要高度重视进出口贸易中存在的问题和困难,有针对性地采取措施推动出口稳定增长,为实现全年经济社会发展目标提供良好条件.

疲弱的贸易数据并未明显冲击国内金融市场.中国股市沪综指.SSEC午盘小升,人民币/美元CNY=CFXS亦小幅上涨.亚洲股市也微幅走强,因对欧美将有更多刺激举措出台的预期提振人气,抵消了中国疲弱数据的影响.

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**盼更多外贸刺激政策**

周日公布的中国宏观经济数据整体偏淡,工业增加值更是降至9%以下的逾三年低位,而贸易数据再度证实当前中国内外需不振,前期政策尚未发挥明显的刺激作用.

尽管分析人士对中国经济底部的时点观点不一,但普遍表达了对经济前景的担忧,并指出未来经济增速回升,一方面有赖于基建项目落实以及房地产投资回暖;另一方面,也需要对出口给予一定的刺激.

"整体经济三季度触底看来是没戏了,下滑非常明显,四季度要靠出口拉动是不太可能了,还是要看投资.目前投资方面有一些积极信号,房地产投资有所回升,铁路投资不用说肯定是回升了,但制造业还是差一些."华融证券研究部副总经理马兹晖表示.他并维持三、四季度GDP(国内生产总值)同比增速7.3%的预估.

华宝信托宏观分析师聂文也认为,8月房地产投资上升,加上基建投资的加码,令经济在四季度触底的希望增加,"但中国经济周期性底部可能维持较长时间,或许2-3年,必须完成产能化和去杠杆化."

8月宏观数据公布后,部分投行下调对中国GDP增速的预估.其中,中金将三季度和全年GDP增速分别从7.6%和7.8%调降至7.4%和7.6%;摩根大通亦将全年GDP增幅预估自7.7%下调至7.6%,以反映中国经济短期面临的挑战.

为刺激经济增长,今年以来中国已两次降息,同时两次下调存款准备金率,并且在5-6月集中审批一批基建投资项目.但由于此后中国房地产市场开始回暖且不少城市房价小幅反弹,令中央在政策上有所顾忌,政策方面沉寂许久,直到最近,发改委才又为稳增长出重拳,两天内批复逾万亿投资项目.[ID:nSB1766248]

国家主席胡锦涛亦在上周末的亚太经合组织会上表示,在当前稳增长、促复苏的背景下,要加强基础设施建设、夯实经济发展基础,并要支持民营部门进入基础设施产业,消除政策壁垒和体制障碍.

与此同时,财政部亦出台举措鼓励消费,将高效节能台式计算机、风机、变压器等六类节能产品纳入财政补贴推广范围,政策执行期暂定一年,中央财政将增加补贴140亿元人民币.[ID:nSB1768688]不少分析人士呼吁,对于"三驾马车"之一的出口,也应有所作为.

"在(贸易低迷)这种情况下,除了稳投资还要加大稳出口的力度.尽管上调出口退税与促进外贸企业转型不太一致,但情势所迫,我们认为上调出口退税率,加大外贸相关企业的金融支持,这些政策有必要并且可能也会很快出台."申银万国首席宏观分析师李慧勇表示.

民生证券宏观分析师张磊则认为,稳定出口政策与稳定出口行业就业紧密相关,当前诸如稳汇率、调出口退税等政策仍是权宜之计,逐步实现出口部门产业结构升级,调整出口产品结构核心竞争力才是关键.

中国设定的今年外贸增长目标为10%,但整个1-8月进出口总值接近2.5万亿美元,同比增幅仅有6.2%.其中出口累计增长7.1%,进口增速仅为5.1%;累计贸易顺差1,206亿美元,扩大31.8%.

"原本预期二季度应该能探出中国经济的底,现在看可能要推后了,现在内外围的经济环境都不好,发改委上周密集批复的扩大投资项目,或许有助于经济的企稳,但并没有解决最根源的问题,中国经济增长要量更要质,这也是结构调整,经济转型的关键."中国国家信息中心经济预测部高级经济师祁京梅表示.(完)