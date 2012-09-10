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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 14:11 BJT

〔韩国股市〕收低,但建筑类股受益减税计划而扬升

路透首尔9月10日电---韩国股市周一收低,但建筑类股上扬,此前韩国宣布削减房产交易税,作为经济刺激措施的一部分.

韩国综合股价指数.KS11收低0.25%,至1,924.70点.(完)

--编译 丁琦;审校 于春红

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