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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数收平,中国概念股上扬抵消出口商股下跌影响

路透东京9月10日电---日本股市日经指数周一收平,此前有关美国联邦储备理事会(美联储, FED)料推出进一步刺激计划的预期推升日圆,令出口商股价下跌;同时中国鼓励基建的计划提振与中国相关的个股上扬,抵消了来自出口商的影响.

日经指数.N225下跌2.3点,收在8,869.37点.东证股价指数.TOPX上扬0.3%,收报737.34点.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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