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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 14:24 BJT

《汇市简讯》美元/坡元欧洲盘的区间可能介于1.2350-1.2380

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* 美元/坡元欧洲盘的波动区间可能介于1.2350-1.2380.

* 本地银行在1.2350坡元下方的买盘给予支撑,但是卖盘则限制了美元突破1.2380.

* 美元/坡元最新报1.2351-1.2356,位于1.2335-1.2366的区间之内.(完)

--编译 沈以文; 审校 高琦

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