更正:〔欧洲个股〕嘉能可推出针对Xstrata的最终收购方案,定价360亿美元(9月10日)

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
(更正:因译文有误,内文第二段"以每3.5股新股"应改为"以每3.05股新股")
路透伦敦9月10日电---大宗商品交易商嘉能可(GLEN.L)周一公布了针对Xstrata XTA.L修改后的360亿美元全股票收购方案,上调收购价但警告称不会再次优化收购条款.
嘉能可确认以每3.05股新股收购一股Xstrata股票.一如预期,收购方案要求嘉能可执行长格拉森博格掌控合并后的集团,但之前可由Xstrata的Mick Davis临时掌舵.(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。