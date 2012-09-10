更正:〔欧洲个股〕嘉能可推出针对Xstrata的最终收购方案,定价360亿美元(9月10日)

(更正:因译文有误,内文第二段"以每3.5股新股"应改为"以每3.05股新股")

路透伦敦9月10日电---大宗商品交易商嘉能可(GLEN.L)周一公布了针对Xstrata XTA.L修改后的360亿美元全股票收购方案,上调收购价但警告称不会再次优化收购条款.

嘉能可确认以每3.05股新股收购一股Xstrata股票.一如预期,收购方案要求嘉能可执行长格拉森博格掌控合并后的集团,但之前可由Xstrata的Mick Davis临时掌舵.(完)