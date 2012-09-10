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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 14:29 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:中国数据令澳元兑美元承压

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* 欧元兑美元跌0.12%,报1.2791美元,澳元兑美元跌0.19%,报1.0354美元,欧元兑澳元跌0.04%,报1.2344.

* 中国进口数据疲弱,拖累澳元兑美元脱离日内高点,不过买盘坚挺

* 1.0311美元是澳元兑美元的首道支撑(此处是周四/周五涨势的38.2%回档位)

* 本周诸多事件风险:德国法庭对欧洲稳定机制的裁决,美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议等.(完)

--编译 隋芬;审校 于春红

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