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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 14:29 BJT

〔东京汇市〕欧元走弱但仍在高位徘徊,美联储QE3预期料予其支撑

* 欧元兑美元接近四个月高点

* 在美联储会议以前,欧元跌势料有限

* 澳元走弱,但距离周五所及两周高点仍不远

路透新加坡/悉尼9月10日电---欧元兑美元周一下滑,但仍守在四个月高位附近,此前美国公布的就业数据表现疲弱,增强了外界对美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周将祭出更多刺激举措的预期.

交易员和分析师表示,这种对第三轮量化宽松(QE3)高涨的预期,可能会在未来数日支撑欧元.

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