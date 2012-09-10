〔欧洲个股〕阿尔卡特-朗讯管理层重新洗牌,为成本削减计划的一部分

路透巴黎9月10日电---电信设备制造商阿尔卡特-朗讯ALU.PA表示将重组管理层,并集中采购、销售和营销,这是其7月宣布的12.5亿欧元成本削减计划的一部分.

阿尔卡特-朗讯还称,将打破长期以来的业务区域结构,而逐渐转为一个全球性机构.该集团第二季录得亏损,且受到电信运营商减少支出的冲击.

此外,阿尔卡特-朗讯还让当前的首席财务官Paul Tufano负责全球供应链,以及事业、战略产业和海缆三个部门.(完)