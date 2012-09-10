法国总统奥朗德誓言两年内重振经济

星股业绩：星展集团第四季净利下降9%至两年最低，坏帐费用增加87%
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 John Irish
路透巴黎9月9日电---法国总统奥朗德周日承诺到2014年时将重振该国经济，并给自己设定年底准备进行劳动力市场改革的期限。
奥朗德是在接受电视采访时作出上述承诺的。上台四个月来，奥朗德的支持率出现大幅下滑，对其不插手的管理方式民众也有所不满，这都迫使他对经济问题采取更积极的态度。
"我在战斗，将不会回头。我在设定一个日程表...两年制定一个工作和竞争力的政策。我在加速，"他说道。
奥朗德的讲话明显是希望改变对其动作不够快的看法。
"我知道自己的方向。我将肩负起所有的责任，并将经常与法国民众沟通，"他说道。
现在奥朗德面临的直接挑战是2013年政府预算中必须节省300亿欧元。他表示，政府将明年的经济增长预估从1.2%下调至0.8%。(完)
--编译：程芳 发稿：王凤昌
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月
* 招标品种：国开行1/5/20年增发债 * 期限及招标金额：1/5年：60亿元；20年：20亿元 * 招标时间：2月16日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.25%-3.35%；3.95%-4.00%；4.30%-4.35% * 预测均值：3.31%；3.98%；4.33% 路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发一、五和20年三期固息债。路透调 查显示，上述三个期限债券二级市场交投不活跃，目前市况变化不大，机构多参考增发标的券的中债估值给出 定位，预测均值分别为3.31%、3.98%和4.33%。 上海一银行交易员表示，近来现券波动不大，明日招标的三期国开标的券“几乎没(什么)成交，看着估值 拍的。” 今日一级市场也表现稳定。财政部上午招标的五年期续发国债，加权中标收益率为3.0293%，接近3.04%的 预测均值。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线