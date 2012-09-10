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市场报道 | 2012年 9月 10日 星期一 14:54 BJT

《汇市简讯》行权价1.6000的英镑/美元期权将到期

0637GMT * 行权价1.6000的期权将在今日纽约收盘时到期,亚洲交易区间为1.5990-1.6020 * 美联储本周或推出第三轮量化宽松举措的预期支撑英镑/美元 * 周五触及三个月高点1.6035,因美国8月就业数据不振打压美元 * 标普期货走低4.75,中国8月进口数据意外降低2.6%进一步打压市况 * 英国央行首席经济学家戴尔周六发表强硬言论. --编译 石冠兰; 审校 高琦

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