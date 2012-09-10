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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 14:45 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住大部分涨幅,受全球宽松政策预期支撑

路透惠灵顿/悉尼9月10日电---澳元和新西兰元周一守住前两个交易日录得的大多数涨幅,因中国和美国公布数据疲弱,引发更多刺激政策猜想.

澳元/美元AUD=D4早盘一度触及1.0378美元,但随后因获利了结跌至1.0355美元,但仍较上周曾创下两个月低点1.0165美元上涨了近0.02美元.澳元/美元上周五则最高升至1.0401美元.

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