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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 14:47 BJT

〔澳洲股市〕小幅收高,中国基建计划继续提振矿业类股

路透悉尼9月10电---澳洲股市周一上涨0.2%,矿业类股领涨,受益于中国批准价值1,570亿美元基建计划的消息.但银行和零售类股下跌.

必和必拓(BHP.AX)涨1.5%,力拓(RIO.AX)亦扬升4.4%,Fortescue Metals Group (FMG.AX)跳涨7.3%.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨8点,报4,333.8点.(完)

--编译 高琦; 审校 王兴亚

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