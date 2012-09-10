〔中国股市〕沪综指收盘小涨至近四周高点,高位震荡以消化浮筹

路透上海9月10日电---中国股市沪综指周一收盘小涨,再创近四周收盘高点.分析师指出,上周五大盘拉出一根大阳线后,今日投资者大多不敢继续追高,而且宏观数据亦没带来惊喜,大盘只能高位震荡以消化浮筹,成交量有所萎缩.

沪综指.SSEC收报2,134.893点,涨7.131点,或0.34%;上周五该指数大涨3.7%并创下近八个月最大单日涨幅.今日沪市A股成交金额859亿元人民币,较上日1,108亿元下降逾两成.

长江证券分析师宋中庆指出,"上日涨的太猛,需要消化震荡,...大家需要先观察,追高意愿不太强."

他表示,8月中国宏观经济数据陆续公布,显示中国经济仍在筑底.但政策面近期"维稳"风向,有助于大盘产生反弹动力.

中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼.继周日不尽人意的工业生产和投资数据后,最新公布的疲弱贸易数据再度证实,三季度要想实现经济探底回升恐怕难度较大.[ID:nSB1768820]

沪深300指数.CSI300收升0.41%,报2,326.666点.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,338点,基本持平,成交量为396,082手.(完)