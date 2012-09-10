〔中国股市〕沪综指收盘小涨至近四周高点,高位震荡以消化浮筹

国泰君安期货：“金三银四”临近，沪钢下行有限
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
路透上海9月10日电---中国股市沪综指周一收盘小涨,再创近四周收盘高点.分析师指出,上周五大盘拉出一根大阳线后,今日投资者大多不敢继续追高,而且宏观数据亦没带来惊喜,大盘只能高位震荡以消化浮筹,成交量有所萎缩.
沪综指.SSEC收报2,134.893点,涨7.131点,或0.34%;上周五该指数大涨3.7%并创下近八个月最大单日涨幅.今日沪市A股成交金额859亿元人民币,较上日1,108亿元下降逾两成.
长江证券分析师宋中庆指出,"上日涨的太猛,需要消化震荡,...大家需要先观察,追高意愿不太强."
他表示,8月中国宏观经济数据陆续公布,显示中国经济仍在筑底.但政策面近期"维稳"风向,有助于大盘产生反弹动力.
中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼.继周日不尽人意的工业生产和投资数据后,最新公布的疲弱贸易数据再度证实,三季度要想实现经济探底回升恐怕难度较大.[ID:nSB1768820]
沪深300指数.CSI300收升0.41%,报2,326.666点.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,338点,基本持平,成交量为396,082手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
路透墨尔本2月16日 - 澳洲央行一名高层官员周四表示，澳洲大部分抵押贷款债务是由偿债能力最强的较高收入家庭持有，但较低收入家庭为买房必须大量举债，面临潜在压力。