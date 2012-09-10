版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 15:04 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持在114美元上方,刺激政策憧憬支撑油价

路透东京9月10日电---布兰特原油期货周一持稳在每桶114美元上方,此前中国原油数据弱于预期,而市场对美国出台进一步刺激措施的预期则支撑价格.

中国8月原油进口较去年同期下降12.5%,每日进口量创下2010年10月来最低水平.同时中国表观石油需求亦下降至每日892万桶,显示国内需求在全球经济前景蒙阴的情况下走弱.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐