民调显示,奥巴马扩大对罗姆尼的领先优势

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月8日电---周六发布的路透/益普索民调显示，民主党大会之后美国总统奥巴马的支持率上升，扩大对共和党总统候选人罗姆尼的领先优势。

最新民调显示，奥巴马领先罗姆尼四个百分点。在1,457名接受网上调查的选民中，47%的人称若现在举行大选，将投票支持奥巴马，而罗姆尼的支持率为43%。

周五发布的民调显示，奥巴马的支持率为46%，罗姆尼的为44%。

虽然民众对奥巴马在周四晚发表的演讲反应不一，且周五的政府数据显示上月美国就业增长大幅放缓，奥巴马的支持率仍然出现了上升。

益普索民调专家Julia Clark称，奥巴马支持率领先罗姆尼就像之前共和党大会后罗姆尼支持率反超奥巴马一样。

“现在我们没有另外一场大会可以关注，因此（奥巴马支持率反弹）或维持下去。究竟反弹会有多大以及能持续多久，仍需拭目以待。”（完）