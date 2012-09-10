民调显示,奥巴马扩大对罗姆尼的领先优势

国泰君安期货：“金三银四”临近，沪钢下行有限
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月8日电---周六发布的路透/益普索民调显示，民主党大会之后美国总统奥巴马的支持率上升，扩大对共和党总统候选人罗姆尼的领先优势。
最新民调显示，奥巴马领先罗姆尼四个百分点。在1,457名接受网上调查的选民中，47%的人称若现在举行大选，将投票支持奥巴马，而罗姆尼的支持率为43%。
周五发布的民调显示，奥巴马的支持率为46%，罗姆尼的为44%。
虽然民众对奥巴马在周四晚发表的演讲反应不一，且周五的政府数据显示上月美国就业增长大幅放缓，奥巴马的支持率仍然出现了上升。
益普索民调专家Julia Clark称，奥巴马支持率领先罗姆尼就像之前共和党大会后罗姆尼支持率反超奥巴马一样。
“现在我们没有另外一场大会可以关注，因此（奥巴马支持率反弹）或维持下去。究竟反弹会有多大以及能持续多久，仍需拭目以待。”（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
路透墨尔本2月16日 - 澳洲央行一名高层官员周四表示，澳洲大部分抵押贷款债务是由偿债能力最强的较高收入家庭持有，但较低收入家庭为买房必须大量举债，面临潜在压力。