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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 15:07 BJT

《汇市简讯》欧元升势失去动能,投机者或了结部分获利

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* 欧元/美元在亚洲盘基本持平,上周五的美国非农就业数据曾一度激发欧元升势

* 欧洲的交易员关注1.2750-1.2850区间

* 1.2825和1.2850据传为障碍保护位

* 5月21和22日高点1.2820-/25和200日移动均线切入位1.28376构成强力技术阻力

* 周五涨幅显示早盘有回落余地

* 欧洲市场上的投机者可能了结部分获利,因亚洲盘缺乏后续跟进.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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