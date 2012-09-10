路透伦敦9月10日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周五欧元/美元升至7月高点1.2748美元上方,使我们对欧元中期前景看法转为中性.不过,我们将关注欧元/美元本周走势,借以评定当前涨势的力度,特别是200日移动均线以及11月到9月走势的阻力线1.2838/41美元预计将在今日限制(涨幅).只要欧元/美元保持在上周五低位1.2627美元以上,将保有短期上涨压力.

美元/日圆:上周美元/日圆突然自79日圆水准附近反转走低,目前在6月至9月跌势的支撑线78.02日圆.不过,预计今日美元/日圆料守在该水准和8月低位77.90日圆之间的区域.美元/日圆停留在9月高点79.04下方,短线将偏向下档.若跌破8月低点77.90,未来将下看6月低位77.65.

美元/瑞郎:仍有可能触及6月低点0.9420瑞郎,并且亦有可能触到200日移动均线0.9400瑞郎以及2011/12年上档趋势线0.9379瑞郎.不过,在该支撑区域,瑞郎将持稳.若非如此,3月高位0.9335瑞郎将是下一道需要关注的水准.只要美元/瑞郎在上周高点0.9608下方交投,我们就维持偏空观点.

纽约 当日 今年来 2011年

0755GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2785 1.2815 -0.23 -1.24 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.27 78.24 +0.04 +1.73 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.08 100.28 -0.20 +0.51 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9458 0.9442 +0.17 +0.87 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6008 1.6005 +0.02 +3.04 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9782 0.9783 -0.01 -4.03 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0353 1.0383 -0.29 +1.25 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8108 0.8121 -0.16 +4.16 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.990 81.230 -0.30 +2.99 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.460 63.620 -0.25 +6.07 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.29 125.22 +0.06 +4.82 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2756 1.2754 +0.02 -2.82 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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