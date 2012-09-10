中信期货：中国期指增仓下行，短线承压
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
路透伦敦9月10日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:上周五欧元/美元升至7月高点1.2748美元上方,使我们对欧元中期前景看法转为中性.不过,我们将关注欧元/美元本周走势,借以评定当前涨势的力度,特别是200日移动均线以及11月到9月走势的阻力线1.2838/41美元预计将在今日限制(涨幅).只要欧元/美元保持在上周五低位1.2627美元以上,将保有短期上涨压力.
美元/日圆:上周美元/日圆突然自79日圆水准附近反转走低,目前在6月至9月跌势的支撑线78.02日圆.不过,预计今日美元/日圆料守在该水准和8月低位77.90日圆之间的区域.美元/日圆停留在9月高点79.04下方,短线将偏向下档.若跌破8月低点77.90,未来将下看6月低位77.65.
美元/瑞郎:仍有可能触及6月低点0.9420瑞郎,并且亦有可能触到200日移动均线0.9400瑞郎以及2011/12年上档趋势线0.9379瑞郎.不过,在该支撑区域,瑞郎将持稳.若非如此,3月高位0.9335瑞郎将是下一道需要关注的水准.只要美元/瑞郎在上周高点0.9608下方交投,我们就维持偏空观点.
纽约 当日 今年来 2011年
0755GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2785 1.2815 -0.23 -1.24 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.27 78.24 +0.04 +1.73 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.08 100.28 -0.20 +0.51 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9458 0.9442 +0.17 +0.87 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6008 1.6005 +0.02 +3.04 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9782 0.9783 -0.01 -4.03 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0353 1.0383 -0.29 +1.25 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8108 0.8121 -0.16 +4.16 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.990 81.230 -0.30 +2.99 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.460 63.620 -0.25 +6.07 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 125.29 125.22 +0.06 +4.82 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2756 1.2754 +0.02 -2.82 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
路透墨尔本2月16日 - 澳洲央行一名高层官员周四表示，澳洲大部分抵押贷款债务是由偿债能力最强的较高收入家庭持有，但较低收入家庭为买房必须大量举债，面临潜在压力。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7