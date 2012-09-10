版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 15:05 BJT

《汇市简讯》期权波动率走势依然迟滞

0654GMT

* 期权波动率周五走势不佳,目前依然迟滞

* 一个月期美元兑日圆期权波动率未能突破关键的6.3%支撑位

* 英镑兑美元期权波动率仍在数年低点

* 澳元与欧元兑美元较短期限波动率仍在实际波动率上方.(完)

--编译 隋芬;审校 于春红

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐