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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 15:07 BJT

〔全球金市〕现货金徘徊于六个半月高位附近,美联储料将祭出刺激举措

路透新加坡9月10日电---金价周一持稳于六个半月高位附近,因最新数据为美国就业市场描绘了一幅黯淡的景象,促使人们猜测美国联邦储备理事会(美联储,FED)即将祭出宽松举措.

周五出炉的数据显示,美国8月就业增长明显放缓,引燃有关美联储将在本周政策会议上宣布第三轮量化宽松举措(QE3)的憧憬.[ID:nSB1767502]

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