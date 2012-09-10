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市场报道 | 2012年 9月 10日 星期一 15:20 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑的61.8%费波纳奇回档技术位0.8008压制涨势

0702GMT * 0.8163-0.7756跌势的61.8%费波纳奇回档技术位0.8008压制周末之前的涨势 * 亚洲交投区间为0.7988-0.7998.100日移动均线切入位位于0.7976.0.7963为8月6日高位 * 西班牙面临接受救助的压力加剧(星期日泰晤士报) * 欧洲财长将于周五和周六在塞浦路斯开会 * 西班牙首相拉霍伊可能不会求援,直到10月21日加利西亚地区的选举结果之后--El Economista.(完) --编译 王翔琼; 审校 张明钧

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