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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 15:13 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月10日

路透北京9月10日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年9月10日-9月14日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商  解冻日

    9/10      深     东华测试   300354         1,109      20.31        29.18      国金证券  9/13 
    9/11      深     新疆浩源   002700         1,833.8    21.73        27.16      招商证券  9/14 
    9/11      深     东土科技   300353         1,340      20.75        35.17      海际大和  9/14 
    9/12      深     永贵电器   300351   不超过2,000        --           --       国泰君安  9/17 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,213.68亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1768606]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注

  东方强化收益     东方基金      邮储银行     交通银行、银河证券等     9/3-9/28  
  债券基金

  国泰6个月        国泰基金      建设银行     建设银行、中投证券等     9/6-9/21   
  短期理财债券基金

  工银瑞信睿智     工银瑞信      民生银行     杭州银行、光大证券等     9/3-9/21
  深证100指数分级基金

  万家信用恒利     万家基金      建设银行     招商银行、宏源证券等     9/3-9/21
  债券基金
 
  安信目标收益     安信基金      农业银行     建设银行、招商证券等     8/27-9/21     
  债券基金

  上投摩根中证     上投摩根      建设银行     招商银行、海通证券等     8/27-9/21
  消费服务领先指数基金

  南方金粮油       南方基金      工商银行     农业银行、银河证券等     8/27-9/21
  商品股票基金

  鹏华中证A股      鹏华基金      工商银行     建设银行、渤海证券等     8/27-9/20   
  资源产业指数分级基金


  华夏安康信用     华夏基金      中国银行     中国银行、国泰君安等     9/3-9/19
  优选债券基金

  嘉实增强收益     嘉实基金      招商银行     中国银行、国泰君安等     8/27-9/19     
  定期开放债券基金

  大成月添利       大成基金      农业银行     农业银行、中信证券等     9/10-9/18     
  理财债券基金

  广发双债         广发基金      中国银行     农业银行、申银万国等     8/20-9/14     
  添利债券基金 

  德邦优化配置     德邦基金      交通银行     上海银行、齐鲁证券等     8/20-9/14  
  股票基金

  易方达中小板     易 方 达      建设银行     交通银行、长江证券等     8/20-9/14 
  指数分级基金

  银河主题策略     银河基金      中信银行     农业银行、国泰君安等     8/15-9/14
  股票基金

  浦银安盛幸福     浦银安盛      交通银行     招商银行、申银万国等     8/15-9/14
  回报定期开放债券基金

  汇添富多元       汇 添 富      中国银行     建设银行、渤海证券等     8/13-9/14  
  收益债券基金

  中银保本混合基金 中银基金      招商银行     中国银行、招商银行等     8/13-9/14 募集份额目标不超过50亿份(不包括募集期利息)

  浙商聚盈         浙商基金      交通银行     浦发银行、东方证券等     8/6-9/14 
  信用债债券基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                 (亿元)  
  神华集团         100       5年       中期票据         周一
  中铝公司          50       1年       短期融资券       周一    
  中石油集团       200       6年       中期票据         周二                                                            
  进出口银行       150       5年       固息金融债       周三
  铁道部           200      5/20年     固息企业债       周三
  农业发展银行     170       5年       固息金融债       周四
  国家电网         100       5年       中期票据         周四                                                     
  财政部           300       7年       固息国债       9/6-9/10  
  广东省            86      5/7年      地方政府债     9/7-9/11
  财政部           300       3年       固息国债       9/13-9/17
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期     正回购到期    逆回购到期     合计
   100            150         1,650       -1,400
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)

  农发行              固息金融债       100           上周日
  财政部              固息国债         268.6         周一
  中国人民银行        央行票据         100           周五
  
  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  2.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

   东华测试    1,109        20.31     --           --                --       9/10   9/13
   新疆浩源    1,833.8      21.73     --           --                --       9/11   9/14
   东土科技    1,340        20.75     --           --                --       9/11   9/14
   ========================================================================================(完)

  --整理 康熙泽; 审校 丁淑琴/曹巍浩

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