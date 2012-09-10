《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月10日

路透北京9月10日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年9月10日-9月14日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 9/10 深 东华测试 300354 1,109 20.31 29.18 国金证券 9/13 9/11 深 新疆浩源 002700 1,833.8 21.73 27.16 招商证券 9/14 9/11 深 东土科技 300353 1,340 20.75 35.17 海际大和 9/14 9/12 深 永贵电器 300351 不超过2,000 -- -- 国泰君安 9/17 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,213.68亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1768606] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 东方强化收益 东方基金 邮储银行 交通银行、银河证券等 9/3-9/28 债券基金 国泰6个月 国泰基金 建设银行 建设银行、中投证券等 9/6-9/21 短期理财债券基金 工银瑞信睿智 工银瑞信 民生银行 杭州银行、光大证券等 9/3-9/21 深证100指数分级基金 万家信用恒利 万家基金 建设银行 招商银行、宏源证券等 9/3-9/21 债券基金 安信目标收益 安信基金 农业银行 建设银行、招商证券等 8/27-9/21 债券基金 上投摩根中证 上投摩根 建设银行 招商银行、海通证券等 8/27-9/21 消费服务领先指数基金 南方金粮油 南方基金 工商银行 农业银行、银河证券等 8/27-9/21 商品股票基金 鹏华中证A股 鹏华基金 工商银行 建设银行、渤海证券等 8/27-9/20 资源产业指数分级基金 华夏安康信用 华夏基金 中国银行 中国银行、国泰君安等 9/3-9/19 优选债券基金 嘉实增强收益 嘉实基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 8/27-9/19 定期开放债券基金 大成月添利 大成基金 农业银行 农业银行、中信证券等 9/10-9/18 理财债券基金 广发双债 广发基金 中国银行 农业银行、申银万国等 8/20-9/14 添利债券基金 德邦优化配置 德邦基金 交通银行 上海银行、齐鲁证券等 8/20-9/14 股票基金 易方达中小板 易 方 达 建设银行 交通银行、长江证券等 8/20-9/14 指数分级基金 银河主题策略 银河基金 中信银行 农业银行、国泰君安等 8/15-9/14 股票基金 浦银安盛幸福 浦银安盛 交通银行 招商银行、申银万国等 8/15-9/14 回报定期开放债券基金 汇添富多元 汇 添 富 中国银行 建设银行、渤海证券等 8/13-9/14 收益债券基金 中银保本混合基金 中银基金 招商银行 中国银行、招商银行等 8/13-9/14 募集份额目标不超过50亿份(不包括募集期利息) 浙商聚盈 浙商基金 交通银行 浦发银行、东方证券等 8/6-9/14 信用债债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 神华集团 100 5年 中期票据 周一 中铝公司 50 1年 短期融资券 周一 中石油集团 200 6年 中期票据 周二 进出口银行 150 5年 固息金融债 周三 铁道部 200 5/20年 固息企业债 周三 农业发展银行 170 5年 固息金融债 周四 国家电网 100 5年 中期票据 周四 财政部 300 7年 固息国债 9/6-9/10 广东省 86 5/7年 地方政府债 9/7-9/11 财政部 300 3年 固息国债 9/13-9/17 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 逆回购到期 合计 100 150 1,650 -1,400 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 农发行 固息金融债 100 上周日 财政部 固息国债 268.6 周一 中国人民银行 央行票据 100 周五 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 东华测试 1,109 20.31 -- -- -- 9/10 9/13 新疆浩源 1,833.8 21.73 -- -- -- 9/11 9/14 东土科技 1,340 20.75 -- -- -- 9/11 9/14 ========================================================================================(完) --整理 康熙泽; 审校 丁淑琴/曹巍浩