〔中国公开市场〕今日进行770亿元逆回购操作,期限七和14天--业内人士

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
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路透上海9月11日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行770亿元人民币逆回购操作,其中七天期450亿元,14天期320亿元.周一原可上报需求的28天期品种依旧未能成行.
自6月末以来,央行公开市场一直仅通过逆回购调节市场流动性,逆回购操作品种目前为七及14天,此前两周28天期品种也询而未发.
与此前28天逆回购品种仅可在周三报需求,周四可能操作相比,本周该品种在周一和周三均可上报需求,这意味着28天期逆回购若被确定,央行在周二和周四均有可能进行该项操作.
上周央行公开市场共进行了1,350亿元的逆回购操作,当周净回笼520元.逆回购期限包括七天和14天,最近一次中标利率分别为3.35%和3.50%.[ID:nSB1762948][CN/MMTCN]
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美