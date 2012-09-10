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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 15:24 BJT

〔日本股市〕近收平盘,出口股下挫抵消中国相关个股上扬的影响(更新版)

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路透东京9月10日电---日股日经指数周一近收平盘,因日圆坚挺拖累出口股下挫,抵消了与中国相关个股因中国鼓励基建计划而上扬的影响.

科技股亦承压,此前全球最大芯片制造商英特尔(INTC.O)调降第三季营收预估,且调降幅度大于市场预期.客户削减库存以及企业减少个人电脑(PC)采购,导致英特尔芯片需求下滑.[ID:nSB1768094]

美国就业数据逊于预期,增强有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)将祭出又一轮量化宽松举措的憧憬,从而打压美元兑日圆,进而损及日本出口商的竞争力,即使更多刺激举措出炉可能有助于提高其产品的需求.美联储将于9月12-13日召开政策会议.

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