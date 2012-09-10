《汇市简讯》欧元/美元波动率仍然承压

0708GMT * 欧元波动率周五受创,因欧元相关的乐观情绪和第三轮量化宽松政策的预期提振现汇飙升 * 一个月期波动率触及17周低点8.45%,欧洲央行政策会议前为9.75%,但仍比实际波动率高1.0% * 三个月期波动率触及8.85%(2008年1月以来最低),今日报8.8%,周四为9.6% * 一年期波动率延续四年低点至10.4%,周四为11.1%,关注日线图上的实际波动率9.95% * 一个月期风险逆转指标目前为0.6,周四为0.85;三个月期风险逆转指标为1.3,周四为1.6;一年期风险逆转指标目前为2.1,周四为2.3,偏向欧元卖权.(完) --编译 王翔琼; 审校 于春红