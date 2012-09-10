版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 10日 星期一 15:59 BJT

《汇市简讯》欧元/美元波动率仍然承压

0708GMT * 欧元波动率周五受创,因欧元相关的乐观情绪和第三轮量化宽松政策的预期提振现汇飙升 * 一个月期波动率触及17周低点8.45%,欧洲央行政策会议前为9.75%,但仍比实际波动率高1.0% * 三个月期波动率触及8.85%(2008年1月以来最低),今日报8.8%,周四为9.6% * 一年期波动率延续四年低点至10.4%,周四为11.1%,关注日线图上的实际波动率9.95% * 一个月期风险逆转指标目前为0.6,周四为0.85;三个月期风险逆转指标为1.3,周四为1.6;一年期风险逆转指标目前为2.1,周四为2.3,偏向欧元卖权.(完) --编译 王翔琼; 审校 于春红

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐