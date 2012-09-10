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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 15:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元连涨三日,公债亦上扬

路透首尔9月10日电---韩元兑美元周一延续上周涨势,连续第三个交易日上扬.上周五公布的美国就业数据疲弱,增强了美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周或推出新一轮量化宽松举措的预期.

韩元兑美元KRW=KFTC收在1,129.3,上周五本地收盘报1,130.3.韩元/美元较5月末水准高出近5%,当时触及今年低位.

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