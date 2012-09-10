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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 15:45 BJT

〔日本债市〕公债上扬,市场预期美联储会议将祭出新一轮刺激措施

路透东京9月10日电---日本政府公债价格周一上扬,受助于市场越发预期美国联邦储备理事会(美联储, FED)将在本周会议上决定推出进一步刺激举措.

本周主要关注事项是9月12-13日的美联储会议.上周五美国就业数据令人失望,有更多投资人预计将有新一轮买债行动.美国8月非农就业岗位增长96,000个,远低于预期的125,000个.

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