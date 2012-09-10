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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 15:54 BJT

〔金属期市〕沪铜触及四个月高位,受惠于市场憧憬中美将推出刺激举措

路透上海9月10日电---上海期铜和期锌周一触及四个月以来最高,因市场憧憬美国和中国将推出更多刺激举措,抵消了中国8月铜进口小降的影响.

上海基本金属期货合约也追随上周五伦敦市场的涨幅,当时基本金属普涨,因有报导称,中国政府出台1,500亿美元的基础设施建设项目,以及8月就业数据逊于预期后美国联邦储备理事会(美联储,FED)有望祭出宽松举措.

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