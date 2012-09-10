〔中国债市〕未受现券弱势影响IRS小幅波动,因七天回购利率大跌牵引

路透上海9月10日电---中国人民币利率互换(IRS)周一小幅波动,现券市场仍因股债跷跷板延续弱势,但IRS并未跟随,主因七天期回购利率今日大跌,令IRS上行乏力,其中短端报价甚至略有回落.

交易员表示,由于对经济逐步回稳的预期一直存在,利率互换下行的动力不足,不过短期内资金面尚属宽松,货币市场利率尚无反弹压力,IRS暂时或延续震荡走势.

"今天还有点奇怪哎,IRS好像没怎么动,现券(收益率)涨了好多,(IRS)一年的(上周五)收在3.12%,今天反而回到了3.08-3.09%,两年以上的基本没变化,"上海一银行交易员认为.

他指出,目前经济数据表现虽仍不佳,但政策刺激的力度持续加大,市场对经济触底回升的预期升温,这始终制约着IRS的回落空间.

银行间市场周一质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜涨、七天跌,因机构短期资金面预期宽松,更加青睐成本更低的隔夜品种,不同期限资金供求关系发生变化.[CN/CN]

虽然中国8月份物价及消费均保持平稳,但工业增加值逊于预期以及工业生产者出厂价格(PPI)跌幅持续扩大,表明三季度经济仍处于下行寻底阶段,或会促成稳增长政策继续加力.[ID:nSB1767750]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.2825/ 3.4000 3.0440/ 3.1400 3.0360/ 3.1320 3.0540/ 3.1540 3.0340/ 3.3320

周五 3.2500/ 3.3820 3.0233/ 3.1167 2.9967/ 3.0933 3.0033/ 3.1000 2.9960/ 3.2840

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变动+0.0325/+0.0180 +0.0207/+0.0233 +0.0393/+0.0387 +0.0507/+0.0540 +0.0380/+0.0480

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)