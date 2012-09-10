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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 15:56 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶接近一个半月高位,或继续上涨

路透东京9月10日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一跳涨近4%,交易员称市场臆测中国和美国或祭出更多举措来刺激经济.

TOCOM指标2月期胶JRUc6上涨8.5日圆,结算价报每公斤236.3日圆(3.03美元).

期胶盘中一度跳涨8.7日圆,或3.8%,触及每公斤236.5日圆,为7月30日以来最高.

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