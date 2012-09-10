〔路透基点〕中海油收购Nexen案将获得50-60亿美元支援融资--RLPC

路透香港9月10日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)将得到一笔50-60亿美元的支援融资,用于中海油的151亿美元加拿大Nexen收购案.

根据消息人士,花旗可能提供这笔融资.花旗与BMO担任中海油并购顾问.

消息人士称,这笔融资期限料为一年,定价在150基点以下.

消息人士称,自从7月底收购的消息传出后,中海油收到了来自超过20家银行的提案.其中大部分是有关过桥贷款的方案,期限在12个月到两年间.

另一消息人士称,中海油不希望筹资规模超过50-60亿美元,这样可以保持评级不受影响.

穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+.

此前报导,中海油同时也在国内向中资银行筹措数十亿美元资金.中海油接洽了中国银行、国家开发银行、中国工商银行和中国进出口银行.[ID:nSB1695490].

消息人士补充称,这些贷款可能以俱乐部贷款、银团贷款或债券形式征集.

一位消息人士表示,中海油原先透露倾向于签订多笔双边贷款,胜过办理银团贷款.

此外,加拿大总理哈珀于9月6日表示,加拿大将非常仔细地研究中海油收购案,因交易规模庞大,并且中海油是中国国有企业.根据加拿大投资法规定,政府需要审核该交易,来判断是否对加拿大带来净利益.路透报导称,保守党政府部分人士,对于中国企业收购加拿大资产一事感到不安.(完)