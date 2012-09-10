〔路透基点〕中海油收购Nexen案将获得50-60亿美元支援融资--RLPC

中信期货：中国期指增仓下行，短线承压
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
路透香港9月10日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)将得到一笔50-60亿美元的支援融资,用于中海油的151亿美元加拿大Nexen收购案.
根据消息人士,花旗可能提供这笔融资.花旗与BMO担任中海油并购顾问.
消息人士称,这笔融资期限料为一年,定价在150基点以下.
消息人士称,自从7月底收购的消息传出后,中海油收到了来自超过20家银行的提案.其中大部分是有关过桥贷款的方案,期限在12个月到两年间.
另一消息人士称,中海油不希望筹资规模超过50-60亿美元,这样可以保持评级不受影响.
穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+.
此前报导,中海油同时也在国内向中资银行筹措数十亿美元资金.中海油接洽了中国银行、国家开发银行、中国工商银行和中国进出口银行.[ID:nSB1695490].
消息人士补充称,这些贷款可能以俱乐部贷款、银团贷款或债券形式征集.
一位消息人士表示,中海油原先透露倾向于签订多笔双边贷款,胜过办理银团贷款.
此外,加拿大总理哈珀于9月6日表示,加拿大将非常仔细地研究中海油收购案,因交易规模庞大,并且中海油是中国国有企业.根据加拿大投资法规定,政府需要审核该交易,来判断是否对加拿大带来净利益.路透报导称,保守党政府部分人士,对于中国企业收购加拿大资产一事感到不安.(完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
路透墨尔本2月16日 - 澳洲央行一名高层官员周四表示，澳洲大部分抵押贷款债务是由偿债能力最强的较高收入家庭持有，但较低收入家庭为买房必须大量举债，面临潜在压力。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7