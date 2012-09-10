《Russell专栏》中国大宗商品进口数据令人喜忧参半,波动性料将持续

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 李春喜/丁琦

路透新加坡9月10日电---中国大宗商品进口数据的诡异之处,在于让人难以搞懂是否真的已经触底,还是还会再有几个月令人喜忧参半的数据.

当然,8月的数据几乎可以支持你想得出的关于需求前景的任何论断.

主要大宗商品方面,铁矿石进口明显增加,铜进口基本持稳,原油进口疲弱不少.

整体而言,这些数据符合经济在底部不断反弹的状态,而且这种状态可能至少再持续几个季度.

中国推出的1,500亿美元基础设施支出项目,以及进一步放宽货币政策的可能性,肯定有利于大宗商品的需求前景,不过这次经济形势的转变很可能比2008年危机后要慢得多.

这主要是因为刺激政策的规模远小于上次,而且中国也不想让过去两年花大力气打压下来的地产泡沫再膨胀起来.

而且这次的外部环境也不同.欧洲面临持续衰退或缓慢增长,而美国也正在努力提高经济复苏的速度和力道.

中国8月大宗商品进口数据中,最大的意外是铁矿石进口较上月增长7.9%,至6,245万吨,年内迄今增长8.7%.

与铁矿石进口增长形成对比的是,库存在继续上升,不仅是铁矿石库存,钢材库存也在上升,导致库存过剩.这在理论上可能使未来数月的进口降低.

不过国内高成本铁矿石产量的损失,可能足够支撑进口保持强劲,尤其在现货价格.IO62-CNI=SI保持在三年低点附近.

这里还有中国国有钢铁企业是否因为库存被迫削减产能的问题,不过由于削减产能可能导致失业,这是中国政府极力避免的事情,尤其是在今年10月10年一次的领导层换届临近之时.

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8月未锻造铜及铜材进口环比减少2.9%,至355,856吨,年内迄今增幅为37.3%.

这表明需求走软,鉴于工业生产增幅放缓,这一点是预料之中的,但数据还表明用于融资目的的铜需求量减少,因货币环境放松使得获取信贷更加容易.

乍一看,日均原油进口量创下22个月低位,看起来对中国经济形势利空,但下滑背后有多重因素共同作用,且并非所有因素都会长期存在.

8月原油进口量降至1,840万吨,相当于每日433万桶,较7月减少15.7%,今年以来增幅为7.4%.

而2012年上半年的表现还颇为强劲,当时中国因担心伊朗石油受西方制裁所致的供应损失可能使市场受阻,而增加战略和商业石油库存.

的确,8月炼厂日加工量较上年同期增长了1.5%,但前几个月的增长都较疲弱,因此这有可能是炼厂利用原油库存来提高日加工量.

9月的日加工量可能继续增加,因燃料价格上涨推动产出增加,以及下半年新装置的投产.

不过,能够对中国商品进口变化作出一些貌似可信的解释是一回事,而要指出是否已出现拐点则完全是另一回事了.

看一下更大范围内的形势,中国经济失速的步伐要快于当局所预期或者希望的,这一点正变得愈发明显.

同样明显的是,留给政策当局运作的空间较2008年危机时有所减小,而且领导层换届在即,也可能会分散政府的注意力.

这次的刺激措施也可能会更加温和,且需要更长时间生效,尤其是如果外部环境依然充满挑战的话.

所有这些,意味着未来数月的大宗商品需求仍会有较大起伏,对价格的敏感度可能会高于前几年.(完)