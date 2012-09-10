《中国新债预测》国开行第三轮"福娃债"利率料高于二级,机构需求不佳

* 招标品种: 国开行38-42期固息金融债(1/3/5/7/10年)

* 招标金额: 一/三/五/七/10年均不超60亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(11日)9:30-10:30

7/10年 周二(11日)9:30-11:10

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.13%-3.25%、3.70%-3.79%、3.90%-4.08%、4.08%-4.25%、4.20%-4.30%

* 预测均值: 3.19%、3.75%、4.03%、4.16%、4.28%

路透上海9月10日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行第三轮五期固息债(市场戏称为"福娃债").路透调查显示,最新宏观数据未显示经济进一步恶化,令投资者介入新债热情大幅降低;同时国内外连续出台刺激经济举措,提振风险偏好,也一定程度抑制新债需求.预计机构对该次新债需求不济,中标利率高于二级市场水平.

交易员表示,受制于资金成本和供过于求影响,近期利率债本就欲振乏力,加之最新出炉的CPI等宏观数据,减弱投资者对后续出台宽松政策的信心,因此今日二级市场现券收益率明显上行,料明日新债需求因此承压.

"从上周五开始二级市场(现券收益率)就开始上涨了,...今天收益率也上了不少,这种情况下,谁还愿意去冒这个险呢?新债拿到手里就可能跌."北京一银行交易员称.

虽然趋势上中标利率料高于二级市场,但北京一券商交易员指出,高出的幅度也将有限,因经济基本面尚未出现向好迹象,且二级市场利率水平本就在较高点位徘徊.

中国国家统计局周日公布8月份CPI同比上涨2.0%,与市场预期完全一致,略高于7月触及的30个月低点1.8%.1-8月平均全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.9%.[ID:nSB1767488]

银行间债市固定利率国开行金融债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为3.1881%、3.7599%、3.9885%、4.1367%和4.2148%.

该新债为国开行今年第38期至42期金融债.具体条款如下:

第38-42期

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发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 9月11日

一至五年:9:30-10:30

七至10年:9:30-11:10

招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式

其余: 多种利率(美国式)招标方式

缴款日 9月17日

起息日 9月17日

分销期 9月12日-9月17日

上市日 一年:9月19日;

三年、五年、七年和10年:9月21日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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